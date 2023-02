Daniela Katzenberger: Es reicht! Nach dem Affären-Drama fährt sie die Krallen aus

Was da in den letzten Wochen an Dramen geschah, ist kaum zu glauben. Iris beschuldigte ihren Ehemann (er begleitete Lucas Cordalis ins RTL-Dschungelcamp nach Australien), eine Affäre mit der ebenfalls verheirateten Yvonne Woelke zu haben – einer Ex-Miss-Germany und Freundin von Dschungelkönigin Djamila Rowe. Die streiten trotz Knutsch- und Fummelfotos alles ab, aber: Die Katzen-Mama spricht von Scheidung, verließ das gemeinsame Haus auf Mallorca, veröffentlichte einen tragischen Abschiedsbrief, kam mit einem Notarzt in die Klinik, wo ihr der Magen ausgepumpt wurde ... Eine Tragödie jagt die nächste!

Daniela ist fix und fertig. "Irgendwann war ich an dem Punkt, an dem ich nichts mehr sehen, hören oder lesen wollte", sagt sie. Sie wäre an der Gesamtsituation fast erstickt: "Lieber schneide ich mir die Zunge ab, als irgendwelche Ehetipps zu geben." Eines steht jedoch fest: Dieses Drama ist noch lange nicht vorbei!