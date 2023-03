Daniela Katzenberger: Tränen-Drama in aller Öffentlichkeit!

Kurzer Rückblick: Während Peter Danis Gatten Lucas Cordalis im Januar zu dessen Teilnahme am Dschungelcamp nach Australien begleitete, soll er mit Moderatorin Yvonne Woelke fremdgegangen sein, dementierte die Affäre bis zuletzt, doch legte nun ein Geständnis ab, nachdem auch eindeutige Knutschfotos ihn als Fremdgeher entlarvten. "Dass darauf tatsächlich ein Kuss zu sehen war, hat er dann auch zugegeben", kommentiert Iris bei Instagram aufgelöst das Beweisbild. Und trotzdem hielt Danielas Mutter bis zuletzt an ihrer Ehe fest, wollte ihrem Betrüger-Gatten eine zweite Chance geben – doch für Peter gibt es kein Zurück: "Er möchte alleine bleiben und keine Ehe mehr!", so Iris in ihrer Insta-Story.

"Ich hatte eigentlich die ganze Zeit noch irgendwie einen Funken Hoffnung, dass wir das wieder hinkriegen, aber die Liebe zu einer anderen Frau ist leider stärker." Ab sofort gehen Iris und Danis Stiefpapa also endgültig getrennte Wege: "Wir werden uns definitiv scheiden lassen, es gibt keine Iris und Peter mehr." Peter soll sogar schon eigene Zukunftspläne schmieden, träumt von einer Karriere als Kneipensänger in Hamburg! Uff. Diese drastische Entwicklung nimmt natürlich auch die Katze, die sich eigentlich aus dem Trennungsdrama raushalten wollte, schwer mit. Immerhin war Peter wie ein Vater für sie – und ein Opa für ihre eigene Tochter Sophia. Umso enttäuschter dürfte sie von seinem Verhalten sein. "Es passieren grad echt viele Sachen, die schlimm sind und auch extrem belastend", klagt Daniela. Sie kündigte jetzt eine Sendepause in den sozialen Medien an, um das Familien-Desaster zu verdauen. Und wahrscheinlich, um sich in Ruhe um ihre aufgelöste Mama zu kümmern …