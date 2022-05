Daniela Katzenberger: Fremdgeh-Skandal! Wie kann Lucas ihr das nur antun?

Auch Lucas scheint seine Zeit mit Jasmin noch in allerbester Erinnerung zu haben, jedenfalls kamen sich die Ex-Partner auf der Mega-Party auffallend nahe – während von Lucas’ Ehefrau Daniela an diesem Abend mal wieder jede Spur fehlte. Sie blieb wohl wie meistens lieber daheim, was Lucas augenscheinlich als Ansporn nahm, leidenschaftlich auf Fremdflirt-Kurs zu gehen: Auf praktisch jedem Foto lächeln er und Jasmin eng umschlungen und superhappy in die Kamera. Bilder, die bei der bekennend eifersüchtigen Daniela vermutlich einen emotionalen Sturm auslösen, schließlich kennt sie ihren Lucas.

"Mallorca, Strand, Paparazzi – es gibt sehr viele hübsche Frauen, und da versucht man irgendwo mitzuhalten", gibt sie offen zu. Dani weiß, dass die Konkurrenz nicht schläft. "Ich sehe, was die Mädels ihm so teilweise schreiben. Da muss man schon hart im Nehmen sein." Lucas’ Turtelattacke auf die Ex hat sie wohl besonders hart getroffen, denn sie tröstete sich in den Tagen danach mit Massagen, Sport und ausgiebigem Beauty-Verwöhnprogramm. Offenbar muss die Katze diesmal erst ihre Wunden lecken, bevor sie die Krallen ausfährt …