Daniela Katzenberger: Große Sorge! Jetzt schaltet sich die Familie ein

Jenny macht sich Sorgen

Auf Instagram äußerte sich Jenny jetzt nämlich erstmals zum Tod ihres Vaters Andreas, der vor fünf Jahren nach einer verschleppten Erkältung an Herzversagen starb: "Mein Papa war schon immer der fleißigste Mensch, den ich kenne", so Jenny. Deshalb hätte sich ihr Vater damals bei seinem neuen Job nicht krankgemeldet, "weil mein Papa seinen Chef, die Kollegen und auch vielleicht sich selbst im neuen Job nicht direkt am Anfang ‚enttäuschen‘ wollte", so Jenny.

Und weil ihr Vater "immer weiter zur Arbeit ging, ging die Erkältung aufs Herz". Wie tragisch! Jetzt warnt Jenny eindringlich: "Kuriert euch aus! Denkt an euch selbst, denn nichts ist wichtiger als die Gesundheit!" Ein Appell, den sich hoffentlich auch Dani zu Herzen nimmt …

