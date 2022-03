Daniela Katzenberger: Völlig am Ende! Jetzt kann ihr nicht mal Ehemann Lucas helfen

Die Fans machen sich große Sorgen um ihr Idol! Denn Daniela Katzenberger wirkte zuletzt in sich gekehrt und erschöpft! Sie leidet seit ihrer Kindheit an Herzrhythmusstörungen, muss regelmäßig zum Arzt zu Kontroll-EKGs – und jetzt macht ihr das Herz wieder Probleme! Verwunderlich ist das nicht! Seit Wochen steht Dani von morgens bis abends für eine neue Staffel ihrer Doku-Soap vor der Kamera, pendelt per Flieger immer wieder zwischen Mallorca und Deutschland hin und her. Und sie produziert nebenbei fleißig Werbe-Videos für ihren Instagram-Kanal.