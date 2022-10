Daniela Katzenberger: Jetzt bricht ihr Lügenkonstrukt über ihr zusammen

Denn der Inhalt hält vermutlich nicht das, was Daniela verspricht: "Naschen, Snacken und Schminken gehören zur Adventszeit einfach dazu, darum möchte ich euch den Dezember mit ausgefallenen Leckerbissen und tollen Beautyprodukten versüßen!", lockt sie auf Instagram. So ähnlich klang es im letzten Jahr auch schon – doch damals erwarteten die enttäuschten Käufer so "Ausgefallenes" wie Puddingpulver und Tütensuppen – und es hagelte Kritik! Ob diesmal alles besser wird? "Der Kalender hat dieses Mal sogar einen Warenwert von über 214€! So teuer ist er aber natürlich nicht", lässt die Katze wissen. Allerdings: Auch für einen Preis von 69,99 Euro hoffen die Käufer natürlich auf ein paar echte Überraschungen. Am liebsten positive…