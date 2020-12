Was wäre Weihnachten ohne ein bisschen nackte Haut? Das kommt für die Robens sicherlich nicht in die Tüte. Posierend vorm schneebedeckten Kunstbaum hat sich das Fitness-Ehepaar in Schale geworfen. Die fast nackte Caro Robens verdreht ihrem Andreas an Weihnachten am liebsten in einem hautengen und ziemlich luftigen roten Kleid den Kopf. Weihnachten a la Robens halt!