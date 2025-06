Daniela Katzenberger: Kommt es zur Trennung? Ein Hochzeitsfluch bedroht ihr Glück

Doch so romantisch das auch klingt – ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Vegas-Hochzeiten haben ihren Preis. Britney Spears (43) heiratete spontan ihren Jugend-Crush Jason Alexander (43). Nach nur 55 Stunden war alles wieder vorbei. Sylvie Meis (47) und Rafael van der Vaart (42) trauten sich ebenfalls dort – und trennten sich wenig später skandalträchtig. Auch Dieter Bohlen (71) und Verona Pooth (57) fanden in der Stadt der schnellen Liebe kein dauerhaftes Glück.