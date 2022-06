Daniela Katzenberger: Pikante Beichte! So bekam ein Fan sie ins Bett

Heute ist Daniela Katzenberger glückliche mit Lucas Cordalis verheiratet. Die beiden krönten ihr Glück mit Tochter Sophia und genießen ihr Familienleben in vollen Zügen auf Mallorca. Doch auch die Kult-Blondine hatte nicht immer nur gute Erfahrungen in der Liebe. Wie sie nun in ihrem Podcast „Katze & Cordalis" gegenüber ihrem Mann ausplauderte, war sie sogar einmal mit einem Fan zusammen. Kennengelernt hätte sie ihren Ex bei einer Autogrammstunde. Doch sie habe im Nachhinein das Gefühl gehabt, „dass der total enttäuscht war". Warum, verriet die Katze ebenfalls: