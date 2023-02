Daniela Katzenberger: Schreckliche Folgen nach dem Ehe-Drama! Der Stress macht sie krank

Katzenjammer bei Daniela: Völlig aufgelöst zeigte sich die sonst stets so fröhliche Blondine vor wenigen Tagen ihren knapp 2 Millionen Followern, war dabei den Tränen nahe! "Ich hab’ seit paar Tagen das Gefühl, hier ist die Hölle ausgebrochen. Es passieren grad echt viele Sachen, die schlimm sind und auch extrem belastend", so die Katze. Und weiter: "Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, wegen was und warum. Man braucht jetzt eigentlich auch nicht mehr dazu sagen."