Daniela Katzenberger: Therapie im TV! Jetzt packt sie aus

Nicht das erste Mal, dass Daniela ihren Kummer mit den Fernsehzuschauern teilt. Auch der Tod von Schwiegervater Costa Cordalis (†75) wurde von ihr im ganz großen Stil thematisiert. Der unerfüllte Wunsch nach einem zweiten Kind, Eheprobleme mit Lucas, Streit mit ihrer Halbschwester Jenny – das alles wurde von ihr selbst mehrfach medial aufgearbeitet. Und dann war da noch ihr Burnout, über das Daniela ebenfalls ganz offen in ihrer Sendung sprach, bittere Tränen flossen da vor laufender Kamera.

Nicht allen gefällt das – viele Zuschauer attestieren ihr ein "mangelndes Schamgefühl" oder einen "viel zu starken Geltungsdrang". Andere mutmaßen, sie würde das alles nur für die Einschaltquote tun. Die Kritik prallte nicht spurlos ab an der Katze.

Über ihre Burnout-Beichte sagt sie zu CLOSER: "In den letzten Jahren habe ich einiges gelernt: Dass man auf den eigenen Körper und die Gefühle hören muss. Ich will offen sprechen über meine Probleme, will keine Tabus. Und ich will zeigen, dass man sich nicht verstecken muss, denn es kann wirklich jeden treffen. Ich habe lange nachgedacht, bevor ich mit dem Thema an die Öffentlichkeit gegangen bin. Aber ich möchte anderen Mut machen."

Dass viele ihre Offenheit anders interpretieren, kann sie nicht verstehen. "Ich finde es sehr traurig, dass manche Menschen so beleidigend sein müssen. Jeder soll seine eigene Meinung haben, aber wenn es nur noch persönliche Angriffe und Beleidigungen sind, dann geht das zu weit", so Daniela. Warum sie ihr Gefühlsleben aber überhaupt so offenlegt, wollte sie nicht verraten. Manche Themen sind der Kult-Katze also anscheinend doch noch zu privat …