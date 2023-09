Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Es reicht! Ehedrama wegen Joelina Drews

Bei der großen "Schlagerstrandparty" von Florian Silbereisen performte Daniela Katzenbergers Gatte Lucas Cordalis gerade mit seiner Gesangspartnerin Joelina Drews ihren neuen Song "Wenn der Regen auf uns fällt". Und die Zuschauer sind von dem Duo total begeistert: "Was für ein toller Auftritt!", "Ihr passt so gut zusammen!", kommentieren sie im Netz. Doch eine ist sicher kein Fan: Daniela! Denn die Katze ist dafür bekannt, ihre Krallen auszufahren, wenn ihr Liebster einer Anderen schöne Augen macht: "Meine Frau ist sehr eifersüchtig. Ein falscher Blick – dann knallt es schon. Daniela hat viel Feuer!", erklärte Lucas selbst mal in einem Interview. Dummerweise bekommt Dani trotz dieser Einsicht immer wieder Gelegenheit dazu, denn ihr Gatte flirtet regelmäßig mit seinen weiblichen Kolleginnen, zuletzt mit Ballermann-Beauty Isi Glück oder Ex Jasmin Wagner.

Aber auch seine Duett-Partnerin Joelina ist kein Kind von Traurigkeit! Zwar ist sie wie Lucas in festen Händen, spricht aber gerne mal öffentlich über ihre wilden Sexvorlieben und verriet in dem Zusammenhang auch schon, dass sie eine Beziehung mit einem vergebenen Mann hatte: "Ich war die Dritte im Bunde einer offenen Beziehung. Ich fand das sehr interessant und kann mir das theoretisch auch vorstellen", erklärte sie damals. Klar, dass bei der Katze da erst recht die Alarmglocken schrillen und sie Joelina womöglich sogar schon eine entsprechende Ansage gemacht hat. Denn die ging bei ihrem gemeinsamen Auftritt mit Lucas überraschend brav auf Abstand…