Lucas Cordalis & Joelina Drews: Verzwickte Lage! Bringt im Joelina wirklich das große Glück zurück?

Klar, am Anfang ist es sicher hilfreich, einen berühmten Namen zu tragen, doch später, wenn man auf eigene Faust reüssieren will, wird der Segen oft zum Fluch. Davon kann auch Lucas ein Lied singen. Erst machte er zusammen mit Papa Costa Cordalis Musik. Nach dessen Tod nahm seine Solo-Karriere nur schleppend Fahrt auf. Also griff er auf den bewährten Namen zurück und schlug sich überwiegend mit Coverversionen von Costas größten Hits durch. Noch vergangenes Jahr im Dschungelcamp wurde der mittlerweile Mittfünfziger nicht müde darauf hinzuweisen, wie dringend er, wie einst der Papa, Dschungelkönigs werden wollte. Die Zuschauer mochten dem dynastischen Gedanke nicht folgen, Lucas wurde undankbarer Dritter und zog sich vergrätzt an den Ballermann zurück – träumte aber weiter vom großen Durchbruch.

Nun versucht er sein Glück also mit Joelina – die ebenfalls verzweifelt versucht, sich vom Einfluss ihres berühmten Vaters Jürgen Drews freizuschwimmen.

Auch sie brachte schon eigene Songs wie „Hangover“ heraus, schrieb sogar Lieder für Größen wie Helene Fischer. Und jetzt erhoffen sich wohl beide Celebrity-Kinder, dass sie gemeinsam stärker sind als die Schatten der Vergangenheit – nach dem Motto: Wenn zwei dasselbe wollen, wird‘s schon klappen. In dem Fall hätten sie allerdings bei der Wahl ihres Songs ziemlich danebengegriffen: Das Duett "Wenn der Regen auf uns fällt" ist eine deutsche Coverversion des Hits "When the rain begins to fall" – die bereits in den Achtzigerjahren von Costa Cordalis und Lena Valaitis gesungen wurde. Sorry, Lucas, aber so wird das wohl nichts mit dem Abnabeln …