Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: "Ich wollte mich scheiden lassen!"

Daniela und Lucas wollen ihre Wohnung auf Vordermann bringen. Wochenlang suchen sie nach einer neuen Küche. Doch dann bestellt Lucas auch noch eine neue Couch. Ein Unding für seine Ehefrau! "Du hattest es ja bestellt und ich wollte mich auch scheiden lassen", beschwert sie sich in der neuen Folge "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Zu allem Überfluss ist das Sofa auch noch viel zu klein, als es ankommt. "Das gibt noch ein Ehe-Drama, ich spüre das schon. Heute liegt was in der Luft", ärgert sich die Katze. "Ich glaube, dass die Scheidungsrate am höchsten ist, wenn der Mann eine Couch bestellt. Nicht wenn er fremdgeht oder im Puff erwischt wird, sondern, wenn er eine neue Couch bestellt, dann verlassen die Frauen die Männer." Sorgen müssen sich die Fans um das Traumpaar aber nicht machen. "Ich hasse alles, was neu ist – deswegen würde ich dich nie verlassen", stellt sie wenig später klar. Es kommt also nicht zur nächsten Schlammschlacht...