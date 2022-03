Daniela Katzenberger & Lucas Cordalis: Jetzt sagen sie Mallorca Lebewohl

In ihrer "Instagram"-Story sind Daniela, Lucas und Töchterchen Sophia nun dabei zu sehen, wie sie ihren Abflug von Mallorca antreten! Dani schreibt zum Abschied "Bye Malle" und meldet sich daraufhin aus Deutschland wieder bei ihrer Community zu Wort. Wie es scheint, ist die Katze mit ihrem Kater und ihrer Tochter von Mallorca auf direktem Weg nach Köln geflogen. Doch was steckt hinter ihrer Abreise? Wollen Daniela, Lucas und Sophia ihre Zelte auf Mallorca abbrechen und wieder ein Leben in Deutschland beginnen? Bis jetzt verriet Daniela jedenfalls noch nicht, was es mit ihrer Deutschlandreise auf sich hat! Wir können also weiterhin gespannt sein...