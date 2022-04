Lucas Cordalis lange Haare: So wild sah er früher aus!

Während Daniela Katzenberger mit Vorliebe aus der Reihe tanzt, spielt Lucas Cordalis stets den adretten Hausmann an ihrer Seite. Neben seiner kultigen Ehefrau mit den XXL-Brüsten wirkt der Sänger fast schon bieder. Von unter Promis weitverbreiteten Schönheits-OPs lässt er lieber die Finger, der Look ist klassisch und die Haare trägt er in einem akkuraten Kurzhaarschnitt - doch war das wirklich immer so? Nein, auch der Familienpapa hat eine wilde Vergangenheit! Ihr werdet es kaum glauben: Früher trug Lucas Cordalis lange Haare!