Danni Büchner: Hochzeits-Hammer nach Playboy-Cover?

Für Danni Büchner war das Playboy-Cover schon lange ein Traum, wie sie im Interview mit dem Männer-Magazin verrät. Vor allem ihr Abnehmerfolg von 20 Kilo hätte ihr Mut gemacht, diesen endlich verwirklichen zu können: "Immer wenn ich gefragt wurde, warum ich das mache, habe ich gesagt: 'Für mich.' Das hat auch gestimmt, aber tief im Inneren habe ich mir sehr gewünscht, dass das Playboy-Team auf mich aufmerksam wird und meine Veränderung sieht. Ich will mit diesem Cover nämlich zeigen, dass man auch als Mama mit 47 Jahren sexy sein kann und darf. Beim Shooting habe ich alle negativen Gedanken zur Seite geschoben und mir gedacht: Das ist jetzt deine Chance. Zeig, wie du wirklich bist. Zeig, dass du zwar eine Mutter bist, aber auch eine Frau sein kannst."

Die Fünffach-Mama hat bereits schwierige Zeiten durchstehen müssen. Beide ihrer Ex-Männer sind verstorben. Gegenüber dem Playboy spricht sie von zwei großen Lieben in ihrem Leben: "Eine als Teenager. Die hatte ich mit 15 und habe sie mit 21 geheiratet". Die Rede ist von Yılmaz Karabas (†34), dem Vater ihrer ersten drei Kinder, der 2009 – zwei Jahre nach der Scheidung – an Herzversagen starb. "Eine zweite große Liebe hatte ich mit Jens. Ihn habe ich auch geheiratet", fährt Danni Büchner fort. Auch er ging zu früh und verstarb 2018 im Alter von 49 Jahre an Lungenkrebs.