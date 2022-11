Daniela Büchner: Neuer Freund - Die Wahrheit über ihr Liebesglück!

So sollte der neue Freund von Daniela Büchner ticken

Wenn es um die Liebe geht, hat Daniela Büchner klare Vorstellungen. Ihr neuer Freund müsste auf jeden Fall akzeptieren, dass Jens Büchner immer noch eine große Rolle in ihrem Leben spielt. "Mein Mann ist gestorben, aber er wurde mir ja nicht genommen. Er wird immer bei mir sein, er wird immer in meinem Herzen sein", stellt sie klar. "Wenn irgendjemand hier in unsere Familie reinkommen würde, er müsste halt, ja, man müsste da vorsichtig an die Sache rangehen", so Daniela. "Aber eigentlich ist es ganz einfach: komm mit einem großen Herzen her, mit viel Geduld und viel Humor. Und, wer weiß, irgendwo da draußen wird es ja vielleicht jemanden geben." Ganz sicher!