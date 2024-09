Danni Büchner: Nach Ausraster im Dschungelcamp – so denkt sie heute über die Vorwürfe

Das Dschungelcamp der Legenden ist beendet. Am Sonntag wurde Georgina Fleur (34) zur Königin der Legenden-Staffel gekrönt, nachdem sie sich in einer letzten Dschungelprüfung durch einige Ekel-Snacks gefuttert hatte. Für Danni Büchner (46) hingegen war die Zeit im Dschungelcamp ganz kurz vor dem Finale vorbei. In einer entscheidenden Dschungelprüfung im Halbfinale unterlag sie Gigi Birofio (25) und Georgina und musste direkt nach Hause fahren. Nach ihrem Ausscheiden fand Danni im Interview mit InTouch Online deutliche Worte über ihre Zeit im Camp – und vor allem auch über den ein oder anderen Mitstreiter.

So gab sie zu, dass es mit Giulia Siegel (49) nicht immer leicht war und wie sie über den Binden-Zoff denkt, der auch am Freitag in "Die legendären Stunde danach" wieder hochkochte. Doch nicht nur mit Giulia gab es Probleme. Mit Eric Stehfest (35) geriet Danni kurz vor dessen Auszug aneinander. Er hatte sich über die "Luxusprobleme" und das Luxusleben der anderen Camper beschwert und sie als "Ratten" bezeichnet. Danni platzte daraufhin der Kragen. Wie sie heute über Eric Vorwürfe denkt, verriet sie InTouch Online.