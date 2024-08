Allerdings ist es nicht nur Giulias Abgang, der Danni bitter aufstößt. "Ich finde aber auch schwierig, dass weiterhin Dinge diskutiert werden, die schon Wochen her sind. Die Aufzeichnung war im Mai, jetzt haben wir August. Ich bin froh, wenn ich noch weiß, was ich letzte Woche gemacht habe. Ich kann das immer gar nicht so nachvollziehen. Ich würde mir wünschen, dass wir alle mal zur Ruhe kommen und das Thema sein lassen. Man kommt da ohnehin nicht auf einen Nenner", sagt sie. Einmischen wolle sie sich in den Zoff auf keinen Fall, dafür habe sie keine Nerven. Sie appelliert: "Das Leben findet draußen und nicht mehr im Dschungel statt und auch nicht auf Social Media oder vor der Kamera, sondern in unserem wahren Leben!" Für sie sei das einfach das Wichtigste.

