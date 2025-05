"Kamp der Reality-Stars": Mega-Zoff hinter den Kulissen

Krawall- Braut Christin Okpara

Wo auch immer Reality-Sternchen Christin Okpara aufkreuzt, ist Ärger vorprogrammiert! Die 28-Jährige gilt als besonders streitsüchtig, beschimpft ihre TV-Mitstreiter regelmäßig aufs Übelste und drohte dem ein oder anderen sogar schon mit Gewalt! Der selbst ernannte "Terror-Teufel" kündigt an: "Wer mir auf dem Sack geht, dem werde ich auch auf den Sack gehen." Keine Frage, dass hier die Fetzen fliegen!

Super- Macho Dennis Lodi

Bei "Make Love, Fake Love", wo Dennis Lodi um das Herz von Antonia Hemmer buhlte, betonte der Macho immer wieder, wie wenig er von den anderen Männern hält: "Er wirkt für mich wie eine Pizza Margherita – der hat nichts drauf. Da ist gar nichts", lästerte er über einen Kandidaten. Aber auch die anderen bekamen ordentlich ihr Fett weg …

Prügel-Queen Anita Latifi

Mindestens genauso gern wie Christin eckt auch Ex- "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin Anita Latifi an. Beim Recall der Castingshow geriet sie vor laufenden Kameras in einen Riesen-Streit mit Gesangskollegin Melody Haase! Auf dem Rückflug nach Deutschland prügelten die beiden sich sogar: "Da war eine richtige Schlägerei im Gange", heißt es. Ob sie auch bei "KdR" ihre Fäuste sprechen lässt?

Ober-Zicke Linda Nobat

Seit ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor" hat Linda Nobat den Ruf als Zicke weg – zu Recht! Denn es gibt kaum eine TV-Show, in der sie nicht ausrastete. Mit "Kampf der Realitystars"-Mitstreiterin Christin geriet sie bereits bei "Beauty & The Nerd" aneinander. "So eine Person gehört verboten", reagierte die auf den Clinch mit Linda. Dass sie in Thailand nun erneut auf sie trifft, wird ihr sicherlich gar nicht gefallen …

Pöbel- King Can Kaplan

Der Zoff zwischen Can Kaplan und Gigi Birofio in "Das Sommerhaus der Stars" ging in die Trash-TV-Geschichte ein: Nachdem dieser beinahe in einer Schlägerei mündete, folgte für beide der Rausschmiss. Ob Can auch während seiner Teilnahme bei "KdR" wieder beweist, wie kurz seine Zündschnur ist? Gut möglich! Denn Gigi-Doppelgänger Dennis Lodi macht ebenfalls mit – und das könnte ihn ordentlich triggern!