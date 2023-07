Das Sommerhaus der Stars 2023: DIESES Paar hat sich offenbar getrennt!

Walentina zog mit ihrem Verlobten Can Kaplan ins Trash-Haus ein. Nach den Dreharbeiten entfolgten sich die beiden plötzlich und Walentina löschte alle gemeinsamen Bilder! Außerdem veröffentlichte sie einen vielsagenden Spruch in ihrer Story: "Es ist okay... sich zu trennen. Neu anzufangen. Allein zu sein. Was nicht okay ist, ist da zu bleiben, wo man sich nicht schätzt." Autsch, das klingt ziemlich nach einer Trennung!