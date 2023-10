"Das Sommerhaus der Stars": Gigi äußert sich erstmals zu den Prügelvorwürfen

In der diesjährigen Staffel vom "Sommerhaus der Stars" geht es drunter und drüber! Kandidatin Walentina Doronina eckt mit ihrer Art besonders an. Aber auch Aleks Petrovic sorgt mit seinem Verhalten gegenüber seiner Freundin Vanessa immer wieder für Kopfschütteln.

Doch in Folge fünf spitzt sich das ganze Drama mit dem Einzug des Nachrücker-Paares Gigi Birofio und seiner Freundin Dana Feist zu: Zwischen ihnen und Walentina und ihrem Freund Can sollen nämlich so heftig zu Fetzen geflogen sein, dass es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. "Ich bestätige jetzt hiermit, dass Can und ich im Sommerhaus von einem Mann ohne jeglichen Grund geschlagen wurden!", erzählte Walentina in ihrer Instagram-Story. Jetzt erklärt Gigi, wie die Situation wirklich war.