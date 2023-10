Das Sommerhaus der Stars: Nach Gewalt-Eklat - Maurice ist auf Walentinas Seite

Es fliegen ordentlich die Fetzen! In der nächsten Folge vom "Sommerhaus der Stars" zieht das Nachrücker Paar Gigi Birofio und seine Freundin Dana Feist ins Haus ein - und damit geht das Drama erst so richtig los. Scheinbar soll Gigi seinen Mitbewohnern Walentina Doronina und Can Kaplan gegenüber handgreiflich geworden sein, woraufhin RTL zwei Paare vorzeitig aus dem Haus schmeißt. "Ich wurde im Sommerhaus von einem Mann geschlagen!", bestätigte Can und postete sogar einen Arztbefund als Beweis. Doch Gigi streitet die Gewalt-Vorwürfe ab und stellt klar, dass "gar nichts" passiert sei: "Es hat ihn am Kopf gejuckt und ich habe gekratzt", stellt er gegenüber "Bild" klar.

Doch welche Geschichte stimmt nun? Mitbewohner Maurice Dziwak ist sich sicher: Walentina lügt nicht.