"Das Sommerhaus der Stars": Sarah Kern bestätigt die Trennung von Tobias Pankow

Schon im Juli 2024 hatten Sarah und Tobias Spekulationen um das Ende ihrer Beziehung angeheizt. In einem Instagram-Video saßen sie entspannt nebeneinander im Pool und erklärten, dass ihre romantische Reise beendet sei. Tobias reflektierte über die gemeinsamen fünf Jahre voller Erlebnisse, zeigte sich jedoch zuversichtlich, was die Zukunft als Freunde angeht. Beide haben den Wunsch, weiter in Kontakt zu bleiben und einander zu unterstützen.