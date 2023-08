Sarah Engels: Schock-Foto! Ihre Fans sind entsetzt

Hoppla, wie sieht Sarah Engels denn da aus?! Ein neues Foto der Sängerin auf Instagram schockiert jetzt ihre Fans: Sarah postet einen Rückblick aus ihrem Zypern-Urlaub und schreibt dazu: "Heute hat sich endlich mal wieder die Sonne blicken lassen, nachdem es in den letzten Tagen/Wochen nur geregnet hat" und kündigt ihren neuen Song an. Doch was vor allem auffällt: Die Ex von Pietro Lombardi und übermäßig stark gebräunt! Hat sie da etwa nachgeholfen?