Sarah Kern im "Sommerhaus" 2024: Liebe im zweiten Anlauf – das ist ihr Freund Tobias

In Tobias Pankow hat Sarah Kern nun offenbar den richtigen Partner gefunden. Er akzeptiert auch ihre Einstellung zum Thema Hochzeit. Denn eine erneute Ehe kommt für Sarah nicht mehr infrage. "Heiraten – verspreche ich – wird nie wieder der Fall sein", erklärte sie RTL.

Dass der Unternehmensberater so gar nicht ihrem Beuteschema entspricht, wie Sarah selbst sagt, scheint ebenfalls kein Problem zu sein. "Tobi hat graumelierte Haare, ist schon 34. Ich stehe eigentlich auf viel jüngere Kerle", verriet die Designerin. Ihr Ex Matthew entsprach allerdings ebenfalls nicht diesem "Idealbild" und war sogar noch älter.

Was Sarah Kern an ihrem Tobias schätzt, erklärte sie der "Gala" bereits Anfang 2020 so: "Er ist kultiviert, bodenständig, weltgewandt. Das imponierte mir." Ob das Paar sich auch im "Sommerhaus" in Bocholt-Barlo als Einheit präsentieren wird oder aneckt, wird sich zeigen.