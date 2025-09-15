„Das Sommerhaus der Stars”: Trennung bei Edda und Micha? Jetzt eskaliert es hinter den Kulissen

Für zusätzliche Spekulationen sorgte ausgerechnet Ex-Sommerhaus-Gewinner Sam Dylan. In seiner Show „Iconic Drama“ kündigte er an, die „erste Sommerhaus-Trennung 2025“ verkünden zu wollen. Laut ihm habe sogar schon eine Person aus dem betroffenen Paar wieder einen neuen Partner. Namen nannte er zwar nicht, doch viele Fans sind überzeugt, dass es sich um Edda und Micha handelt.