„Das Sommerhaus der Stars”: Trennung bei Edda und Micha? Jetzt eskaliert es hinter den Kulissen
Schon in Folge 1 der Jubiläumsstaffel kracht es gewaltig zwischen Edda Pilz und Michael Klotz. Jetzt brodelt die Gerüchteküche: Hat der Sommerhaus-Fluch wieder zugeschlagen?
Edda und Micha sorgen für Gesprächsstoff im „Sommerhaus”.
Kaum sind die Paare im „Sommerhaus der Stars“ angekommen, brennt bei Edda und Micha die Luft. Bereits beim Einzug eskaliert ein Streit: Micha wirft seiner Partnerin vor, dass sie ihm nicht genug Liebe zeige. Edda bricht daraufhin in Tränen aus – ein dramatischer Start, der viele Fans stutzig macht.
Bei Instagram hat die Influencerin mittlerweile sogar durchblicken lassen, dass sie den TV-Auftritt bereue. Ein direktes Trennungs-Statement blieb zwar aus, doch die Andeutung spricht Bände.
Sam Dylan gießt Öl ins Feuer
Für zusätzliche Spekulationen sorgte ausgerechnet Ex-Sommerhaus-Gewinner Sam Dylan. In seiner Show „Iconic Drama“ kündigte er an, die „erste Sommerhaus-Trennung 2025“ verkünden zu wollen. Laut ihm habe sogar schon eine Person aus dem betroffenen Paar wieder einen neuen Partner. Namen nannte er zwar nicht, doch viele Fans sind überzeugt, dass es sich um Edda und Micha handelt.
Sam berichtete außerdem, ihm sei während der Aufzeichnung ein Zettel zugesteckt worden, auf dem stand, dass ihm „Konsequenzen drohen“. Um wen es dabei geht, ließ er offen – doch im Netz richtet sich der Verdacht erneut auf das streitende Paar.
Edda reagiert auf die Gerüchte
Ganz schweigen wollte Edda zu den Schlagzeilen nicht. Auf Instagram reagierte sie auf einen Beitrag der Seite „realitydings“, die über die Aussagen von Sam Dylan berichtete. Ihre knappe, aber deutliche Antwort: „Das stimmt halt nicht, aber ok.“
Ob sie damit die Trennungsgerüchte oder die Behauptung über einen neuen Partner meinte, bleibt offen. Klar ist jedoch: Im Sommerhaus selbst knistert es vor Spannung – und das nicht nur zwischen den Paaren, sondern auch innerhalb ihrer Beziehungen.
Droht der Sommerhaus-Fluch erneut?
In den vergangenen Jahren hat das Sommerhaus schon so manches Paar auseinandergebracht. Ob es auch Edda und Micha treffen wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Schon jetzt zählen die beiden zu den polarisierendsten Teilnehmern der Jubiläumsstaffel – und ihr Drama dürfte noch für einige Schlagzeilen sorgen.