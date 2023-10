Das Sommerhaus der Stars: Trennung & Wutausbrüche! Der Fluch hat wieder zugeschlagen

Teamgeist beweisen und gemeinsam 50.000 Euro gewinnen. Klingt ganz einfach, doch was tun, wenn es schon ab Sekunde eins kriselt? Diese bittere Erfahrung müssen, der mittlerweile etablierten Show-Tradition folgend, auch die VIP-Pärchen der achten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" machen! Nach anfänglichem Optimismus und demonstrativem Geturtel wendet sich das Blatt schlagartig. Ein Zoff folgt dem anderen, selbst vor Beleidigungen schrecken die Kandidaten nicht zurück. Noch vor Ausstrahlung der ersten Folge verkündete bereits das erste Pärchen die Trennung. Nachdem sie sich in der Dating-Show "Are You The One" verliebt hatten ist es nun endgültig aus zwischen Maurice Dziwak und Ricarda Raatz. Maurice spricht Klartext gegenüber RTL: "Die Einstellung vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen". Fragt man die frisch gebackene Ex, dann war sein Ehrgeiz der Trennungsgrund und er am Ende einfach doch nicht "The One" für Ricarda.