Davina Geiss: Die Millionärs-Tochter stellt ihren neuen Freund vor

Dass Davina irgendwann unter die Haube kommt, dürfte ganz im Sinne von Papa Robert Geiss sein. Bereits im vergangenen Jahr wollte er seine beiden Töchter verkuppeln. Das scheint aber nicht gut funktioniert zu haben ...

Am liebsten würde er sie in eine wohlhabende, angesehene Familie einheiraten lassen, munkelt man. Sein Augenmerk liege dabei auf niemand Geringerem als den Söhnen von Hollywood-Starregisseur Steven Spielberg (77, "Star Wars"). Der jüngste Sohn, Sawyer, wäre mit 32 Jahren im perfekten Alter fürs Heiraten. Ob ein Hairstylist den hohen Ansprüchen von Robert Geiss gerecht werden kann, ist also fraglich.