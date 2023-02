Davina Geiss: Nach Streit vor Gericht - Das Urteil ist gefallen

Davina Geiss wollte voll durchstarten: Direkt nach ihrem Abitur 2021 gründete die heute 19-Jährige ihr eigenes Modelabel mit dem Namen "DG by Indigo Limited" und meldete dies auch beim EU-Markenamt an. Doch einer hatte damit leider ein Problem: Mode-Gigant "Dolce & Gabbana" passte der Name so gar nicht - und klagte Davina prompt wegen Verwechslungsgefahr an...