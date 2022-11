Robert und Carmen Geiss: Trennung! Bittere Bilanz nach 40 gemeinsamen Jahren

Robert und Carmen Geiss sprechen über die Trennung

"Wenn man sich streitet, weißt du, dann sagt man natürlich: `Komm, lass mich doch in Ruhe! Dann lass dich doch scheiden!´ Oder: `Ich lasse mich scheiden!´ Das kommt ja aus der Wut raus", erklärt Carmen bei "Exclusiv Weekend Spezial". "Ich glaube, jede glückliche Beziehung hat bisher immer mal über Scheidung nachgedacht." Da kann Robert ihr nur zustimmen! "Diese lange Zeit zusammen, das verbindet und das bringt dir natürlich auch in Momente, wo es mal nicht so gut läuft. Und auch in der Ehe funktioniert es ja nicht immer jeden Tag perfekt", gesteht er. Auch Eifersucht ist bei den beiden in den vergangenen 40 Jahren schon oft ein Thema gewesen. Daraus machen Robert und Carmen Geiss kein Geheimnis…