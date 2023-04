Davina & Shania Geiss: Enthüllt! Jetzt kommt alles ans Licht

Shania & Davina Geiss kennen es nicht anders: Bereits seit ihrer Kindheit sind die Töchter von Robert & Carmen Geiss ein Leben im Luxus gewohnt: Urlaube, teure Markenklamotten, Edel-Restaurants - all das gehört für die Millionärstöchter zum Alltag. Doch wofür geben sie ihr Geld eigentlich am meisten aus? Das verraten die beiden Schwestern nun in einem Interview mit RTLZWEI.