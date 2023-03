Die Geissens: Schweres Schicksal! Wieso sie trotzdem vom Glück geküsst sind

"Ohne meine Schutzengel wäre ich heute nicht mehr hier", gesteht sie. "Ich bin dem Tod schon oft von der Schippe gesprungen!" Carmen erinnert sich: "Ich hatte neun Fehlgeburten und eine heftige Eileiterschwangerschaft, die so weit fortgeschritten war, dass sie mich beinahe vergiftet hätte. Dann hatte ich noch einen schweren Autounfall, bei dem ich hätte sterben können. In diesen Zeiten hatte ich sicher Schutzengel." Und auch Tochter Davina hatte kürzlich himmlische Begleiter. Sie wollte Papas Porsche in der Garage umparken, als dieser plötzlich anfing zu brennen und explodierte. Nur durch ein Wunder entkam sie dem Flammeninferno fast unverletzt. "Was für ein Glück", sagt Carmen erleichtert. Glück, das man nicht kaufen kann.