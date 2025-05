Die ganze Wahrheit hinter dem "Pupsproll"!

Der Startschuss für "Kampf der Realitystars" 2025 ist gefallen – und schon in den ersten Folgen sorgt ein Kandidat für ordentlich Gesprächsstoff. Dennis Lodi (29), bekannt aus „Make Love, Fake Love“, zieht gleich in mehrfacher Hinsicht alle Blicke auf sich. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: In Folge 1 springt er gleich zweimal splitterfasernackt in den Pool!