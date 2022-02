Der Bachelor: Das Eifersuchts-Drama eskaliert!

Jana-Maria hat schon in den letzten Folgen gezeigt, wie sehr sie an Dominik interessiert ist. Schon nach dem Kuss von Nele setzte bei ihr die Eifersucht ein und sie stellt den aktuellen Rosenkavalier zu Rede. Doch den schreckte das anscheinend nicht ab und weckte in ihm wohl eher den Kampfgeist, denn schon beim nächsten Gruppendate durfte sich Jana-Maria dann über innige Zweisamkeit mit ihrem Traummann, wie sie ihn nennt, freuen. Es kam zwischen ihnen zu einem heißen Kuss auf der Dachterrasse. Da hat Jana-Maria wohl doch noch bekommen, was sie wollte und gibt bereits einen Einblick, was auf die Mädchen zukommt, wenn Dominik noch weitere Kandidatinnen küsst: "Vielleicht küsst er noch andere Frauen, dann wäre ich sauer. Aber ich hoffe, er tut es nicht."

Dass sie damit nun eindeutig ihr Revier markieren will, bekommen auch die anderen Frauen in der Villa zu spüren. Anders als Nele, die sich ja den ersten Kuss sichern konnte, geht Jana-Maria mit ihrem Kuss groß hausieren und prahlt vor den anderen: "Er kann küssen. Ich kann euch sagen, er küsst echt gut." So geht das eine ganze Weile weiter und es gibt für sie kein anderes Thema mehr. Nach Jana-Marias "Ich bin nur froh, dass ich ihn küssen konnte, denn er küsst sehr gut" hat Mitstreiterin Christinas die Nase voll und sagt "Ich gehe jetzt, ich habe keine Lust, mir noch weiter was über Janas Kuss anhören zu müssen."

Ob Dominik nach diesem Kuss wirklich keine andere Dame mehr an seine Lippen lässt, ist fraglich. Immerhin ist er der Bachelor. Mit den Konsequenzen, die Jana-Maria dann ziehen wird, müssen sowohl er, als auch die anderen Frauen dann wohl leben.

Ob diese Eifersucht ihr Ticket ins Finale ist, bleibt abzuwarten. Im Video erfährst du welche anderen Bachelor-Girls es bereits geschafft haben, das Herz des Bachelors zu erobern: