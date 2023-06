"Der Bachelor": Gewinnerin Angelina ist frisch verliebt!

Wie "Bild" erfuhr, hat Angelina einen neuen Freund, der, wie sie sagt, "mir nicht sagt, was ich zu tun und zu lassen habe!" und spielt damit auf David Jackson an.

Der Neue von Angelina ist ganz anders, bodenständiger: Er heißt Andreas Schwindt, kommt aus Mannheim, arbeitet in einer Personalberatungsfirma und spielt in seiner Freizeit Fußball. Doch ursprünglich kommt er aus der gleichen Kleinstadt wie Angelina, Albstadt in Baden-Württemberg. Im Restaurant ihres Papas haben sich die beiden dann das erste Mal so richtig wahrgenommen: "Ich habe bei meinem Dad im Restaurant bedient. Da kam Andreas zum Essen vorbei und wir haben uns das erste Mal richtig kennengelernt. In einer kleinen Stadt läuft man sich ja öfter über den Weg.", erzählt Angelina. Nachdem das Thema "Bachelor" durch war, gab es mehrere treffen: "Und dann hat's gefunkt", freut sie sich.

Darüber, dass es mit David nicht geklappt hat, ist Angelina mittlerweile sogar froh. Denn ihr neuer Freund hat einiges, was der Bachelor in ihren Augen nicht hatte: "Ich kann bei Andreas genau so sein, wie ich bin und fühl mich verstanden und unterstützt – bei allem, was ich tue. Wir sind ein Team. Die Beziehung ist auf Augenhöhe und jeder kann seine Meinung sagen. Ich bin sehr, sehr glücklich!" Und das ist doch die Hauptsache!

Auch interessant:

Welche Promi-Damen durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor" bekannt wurden, erfährst du im Video: