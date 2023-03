"Der Bachelor": Konkurrenz aus Hollywood! Diesen Mega-Star datete Kandidatin Alyssa bereits

Ja richtig gehört - DER Ryan Reynolds! Auf Kandidatin Alyssa können die Zuschauer wohl sehr gespannt sein, denn die Marketing Direktorin pendelt nicht nur zwischen Kapstadt und Lohr am Main hin und her, sie hat sogar schon einen wahren Hollywood-Star um den Finger gewickelt. Gegenüber RTL ließ sie nämlich nun durchsickern, dass sie bereits mit Schauspieler Ryan Reynolds anbandelte!

Jedoch ist das wohl bereits einige Jahre her, denn dieser ist nun bekanntlich seit 2012 glücklich mit seiner Schauspiel-Kollegin Blake Lively verheiratet. Gemeinsam hat das Paar erst vor wenigen Wochen ihren vierten Nachwuchs auf der Welt willkommen geheißen. Auch Alyssa will nun nach einer gescheiterten, elfjährigen Beziehung die wahre Liebe treffen. Bleibt abzuwarten, ob eventuell ja Bachelor David Jackson ihr Mr. Right ist.

