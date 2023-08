"Der Bachelor": Nach Outing - Jetzt versucht sie es bei "Princess Charming"

Jetzt probiert Stephie erneut die große Liebe im TV zu finden: Ab dem 01. September wird die 28-Jährige als Kandidatin in der dritten Staffel von der lesbischen Datingshow "Princess Charming" zu sehen sein! Das verkündete Stephie nun auf ihrem Instagram-Account. Zu dem offiziellen Foto der RTL+-Sendung schrieb sie: "Das erste Dating Format in dem ich alle meine Facetten zu 100% zeigen kann!" und verkündet weiter, wie sehr sie sich auf das neue Abenteuer freue: "Ich bin gespannt wie die Zeit in der Villa wird und vor allem aber gespannt darauf, wie das erste Aufeinandertreffen mit Madleen wird! Ich freue mich auch im Fernsehen endlich einen Teil meines Ichs sehen zu können, den ich lange nicht bereit war nach außen zu tragen."