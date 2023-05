Der Bergdoktor: Enthüllt! So geht es in Staffel 17 weiter

Es ist schon einige Wochen her, dass das Staffelfinale vom "Bergdoktor" die Fans in Atem hielt. Eigentlich sollte Martin Gruber nach Amerika reisen und alles hinter sich lassen. Doch dann kam es zum Drama! Denn seine Mutter Lisbeth wurde am Ende der Staffel ins Krankenhaus eingeliefert.

Wird sie etwa den Serientod sterben?