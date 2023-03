"Der Bergdoktor" Hans Sigl: Bitteres Aus nach Staffel 16?

Unzählige Liebeleien und furchtbare Schicksalsschläge – das derzeitige Drehbuch schlägt diesmal ganz schön über die Stränge. Puh! Für Anhänger der ersten Stunde offenbar zu viel des Guten. "Die Dramen der Familie Gruber sind langsam echt nicht mehr zu ertragen" oder "Das geht dort ja zu wie bei Sodom und Gomorrha", wettern sie auf Instagram. Das Resultat folgte prompt: Die neue Staffel enttäuscht mit dem niedrigsten Zuschauerwert seit neun Jahren!

Für den erfolgsverwöhnten Hans Sigl und seine Familie sicher nur schwer zu ertragen. Ihren Mann nach all den Jahren plötzlich so leiden zu sehen, geht Ehefrau Susanne ans Herz. Wird Hans deshalb bald die Reißleine ziehen und seiner Paraderolle als Dr. Martin Gruber den Rücken kehren? "Mit dem Martin in Rente gehen werde ich nicht", stellte er jüngst klar. Wie traurig!

