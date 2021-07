Désirée Nick: Nackt nach Beauty-Eingriff! Dieses Foto sorgt für Furore

Doch diesmal gibt es einen guten Grund für das freizügige Foto. Die 64-Jährige unterzog sich jüngst einer Coolsculting-Behandlung. Im Zuge des Eingriffs werden Problemzonen mittels einer Kältebehandlung beseitigt. Im Falle von Désirée Nick wurde erst die Innenseite der Oberschenkel gestrafft und in einem zweiten Schritt der Bauch in Angriff genommen. Weitere Behandlungen sind bereits in Planung. „Nach drei Wochen Coolsculpting ist der Bauch weggeschmolzen. Ach und Leute das ist erst der Anfang. Das Endresultat seht ihr im September!“ schreibt die Kabarettistin stolz unter dem sexy Nackt-Foto. Zwar warnt Désirée Nick noch vor Neid, doch der Großteil ihrer Follower zeigt sich ohnehin vollends begeistert. "So eine schöne Figur", "Top manche 20-Jährige hat nicht so eine Figur" und "Ciao, wenn ich im Alter auch noch so aussehe, dann aufpassen...", loben ihre Anhänger den Mut und das Selbstbewusstsein der Mutter eines Sohnes. Die versteckte Botschaft: Jeder Körper ist schön und darf sich nackt vor der Kamera zeigen!

Nicht nur bei den Promis, sondern auch bei allen anderen sind Beauty-Behandlungen voll im Trend. Das sind die beliebtesten Eingriffe beim Beauty-Doc: