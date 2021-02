Marlene Lufen: So nackt zeigt sie ihre Kurven am Strand

Seit mehr als 20 Jahren steht Marlene Lufen allmorgendlich für das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera. Doch auch nach Feierabend bleibt wenig Zeit für sich selbst. Mit ihrem Mann Claus Lufen hat die Moderatorin zwei Kinder namens Frida und Fritz. Zwar wurde im Mai 2020 die Trennung des prominenten Fernsehpaares bekannt, doch lange Zeit brachte Marlene Lufen Familie und Karriere unter einen Hut. Während Mann und Kinder in der gemeinsamen Wohnung in Köln leben, pendelt die zweifache Mutter wöchentlich für ihren Fernseh-Job nach Berlin. Um täglich pünktlich um 5:30 Uhr geschminkt vor der Kamera zu stehen, klingelt der Wecker bereits um drei Uhr. Doch sowohl das tägliche Frühaufstehen als auch die Kindererziehung scheinen spurlos an Marlene Lufen vorbeizuziehen. Die Kombination aus guten Genen und Sportlichkeit trägt wohl heute ihre Früchte.

Mit diesen Tricks ist die Bikini-Figur von Marlene Lufen zum Greifen nah: