Désirée Nick: Pikante Nackt-Wette mit Thomas Gottschalk!

Désirée Nick sorgte mit ihren Nacktfotos in der Oktober-Ausgabe des "Playboys", als älteste Frau jemals für jede Menge Aufsehen. Auch an Thomas Gottschalk und seinem Podcast-Partner Mike Krüger ist das nicht vorbeigegangen. In ihrer neuesten Folge von "Die Supernasen" plaudern Gottschalk und Krüger Désirée Nicks "Playboy"-Hammer: "Ich denke, Mike, was ist mit der Zeitung passiert? Ist das wahr? Ist das Fake? Wollen sie dich reinlegen? Ist die versteckte Kamera? Nein, das war Désirée Nick im Playboy. Hast du es auch gesehen?", sagt Mike Krüger zu Thomas Gottschalk. "Habe ich nicht gesehen, weil ich lese das Heft nur wegen der Interviews. Auch wenn ich es kaufe, lese ich nur die Interviews und gucke mir keine nackten Frauen an. Aber Désirée Nick nackt zu sehen, hast du einen schweren Schock?", antwortet der "Wetten, dass...?"-Moderator darauf.