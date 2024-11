Maite Kelly: Fieser Angriff von Thomas Gottschalk! Dabei kennen sie sich seit Jahrzehnten

Im Podcast sprachen Mike Krüger und Thomas Gottschalk über dessen bevorstehenden Auftritt in der ARD-Show "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen (43). Dazu haut Gottschalk raus: "Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht." Autsch - wie fies!

Maite Kelly ist für ihre Kurven bekannt und wird für ihre Weiblichkeit gefeiert. Dass sie jetzt mit so einem Spruch beleidigt wird, sorgt für riesen Ärger.

Auf Anfrage von "Bild" versucht sich der 74-Jährige nun zu rechtfertigen: "Es handelte sich aber zweifelsohne um einen Gag, der auf Kosten von Maite ging, an die ich mich noch als Säugling an der Brust ihrer Mutter erinnere und der ich mehrfach meine ewige Zuneigung versichert habe (der Tochter, nicht der Mutter). Das ist ihr genauso bekannt wie die Tatsache, dass ein Gag immer auf Kosten irgendjemandes geht. Ich glaube genug davon auf meine eigenen gemacht zu haben, um es mir in meinem Alter leisten zu können, auch Maite nicht ungeschoren davon kommen zu lassen. Das weiß niemand besser als sie selbst, denn sie ist immerhin alt genug, schon mal das Sprichwort gehört zu haben: ,Was sich liebt, das neckt sich‘." Ob Maite das wohl auch so sieht?