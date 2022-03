Detlef D! Soost: Traurige Familien-Beichte!

Für Detlef D! Soost und seine Frau Kate Hall steht Familie an erster Stelle. Umso schwerer fällt ihnen nun der Abschied von ihrer geliebten Hündin Lilly. Die Hunde-Dame ist nach 17 Jahren in Kates Besitz verstorben und hinterlässt ein großes Loch in der Familie Soost. Jetzt widmet Detlef der kleinen Vierbeinerin rührende Zeilen und teilte dieses süße Familien-Foto mit der ganzen Rasselbande auf Instagram: