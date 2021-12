Detlef D! Soost: Überraschendes TV-Comeback! Jetzt ist es offiziell

Ein ganz neues Pflaster für den Choreografen. Jetzt verrät er, dass es sich bei dieser Show-Teilnahme für ihn ebenfalls um eine große Herausforderung handelt: "Was für eine Challenge und so oft eine riesen Sauerei, das kann ich schon verraten! Vor allem war es aber auch ein riesen Spaß, in die Welt des Backens einzutauchen." Da können seine Fans wohl gespannt auf dieses überraschende TV-Comeback des beliebten "Popstars"-Urgesteins sein. Am 12.01. ist es auf Sat.1 bereits soweit und der Choreograph darf seine Backkünste unter Beweis stellen.

