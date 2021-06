Collien Ulmen-Fernandes: Karriereknick dank Kinder - Sie packt aus!

Bleibt da überhaupt noch Zeit für weitere Kinder? Zuletzt verrieten Collien Ulmen-Fernandes und ihr Mann der "Closer", dass eine weitere Schwangerschaft zurzeit nicht geplant ist. Der Grund dafür ist ganz einfach: "Weil ich finde, dass unsere Tochter jetzt in einem perfekten Alter ist. Sie ist jetzt neun. Ich finde auch so mit dem, was wir beruflich machen. Mit dem vielen Reisen ist es, glaube ich, so genau richtig". Doch so ganz abschließen will das glückliche Paar das Thema Kinder trotzdem noch nicht und verriet zudem: "Aber wir haben mit dem Gedanken gespielt, ein Kind zu adoptieren." Kinder und Karriere unter einen Hut bringen - Geht halt doch!

Collien Ulmen-Fernandes und ihr Mann Christian Ulmen träumen schon lange von einer Adoption. Ist es jetzt soweit?