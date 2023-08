"Die Bachelorette": Gewinner enthüllt! ER bekommt die letzte Rose

Nachdem Jennifer und der ehemalige "Love Island"-Kandidat Fynn Lukas eine Story mit demselben Hintergrund auf Instagram posteten, wurden Fans hellhörig: Die Wandfarbe bzw. die Wandstruktur ähnelt der von Jennifers Wohnung in Berlin. Ob Fynn sich also aktuell bei ihr aufhält? Außerdem sollen die beiden wohl auch schon zusammen in Berlin gesichtet worden sein.

Alles nur Zufall oder steckt wirklich etwas hinter den Gerüchten? Gewissheit wird es wohl erst beim Finale der neuen Bachelorette-Staffel geben...

Auch interessant:

