"Die Bachelorette"-Jennifer Saro: Sensation! Das gab es bei der Bachelorette noch nie

Richtig gelesen: Jenny ist nicht nur Model, sondern auch Mama eines einjährigen Sohnes – und damit die allererste Mom in der "Bachelorette"-History. Dass diese Tatsache Männer abschreckt, glaubt Jenny nicht. Aus ihrer bisherigen Dating-Erfahrung weiß sie: "Ich sage mal, neun von zehn haben da kein Problem mit."

Negative Kommentare gibt es im Vorfeld der Show aber trotzdem: Einige werfen der 27-Jährigen vor, eine miese Mutter zu sein, weil sie ihren Kleinen während der Dreharbeiten in Thailand alleine in Deutschland lassen würde. Doch tatsächlich kommt ihr Sohn mit: "Ich könnte mich anders überhaupt nicht konzentrieren, wenn er nicht dabei wäre." Während Mama also am Tag bei Dates ist, kümmert sich eine gute Freundin ums Kind – und abends wird gekuschelt.

